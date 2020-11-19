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В Україні можуть збільшити
акциз на дизпальне - бізнесмен

В Україні можуть збільшити акциз на дизпальне - бізнесмен
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:27

В Україні можуть збільшити акциз на дизпальне - бізнесмен

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати мають намір збільшити ставку акцизного податку на дизельне пальне до €239,5 за 1 тис. л.

Дивися повний текст В Україні можуть збільшити акциз на дизпальне - бізнесмен.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:28

Такого бреда не было даже у папередников.Это дно профессионализма. Сельское хозяйство не то,что на колени станет,а примет горизонтальное положение.такое может предложить или дурак или засланный "козачок"
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:33

Дизельные легковушки погоду на рынке не делают.99% грузового автотранспорта,обслуживающего все отрасли хозяйства-это дизельные автомобили.Так есть во всём мире.Печально,что страной руководят такие ...
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:41

  sena_2008atp написав:Такого бреда не было даже у папередников.Это дно профессионализма. Сельское хозяйство не то,что на колени станет,а примет горизонтальное положение.такое может предложить или дурак или засланный "козачок"

Та это фантазии лоббистов, одни воюют за поднятие акциза на газ, эти газовщики наоборот на дизель.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:20

Это российские хотелки....
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:12

Не более, чем ответный троллинг от газотрейдеров на пролоббированные чуть раньше их оппонентами из торговли законопроекты по резкому повышению ставок акциза на газ.
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