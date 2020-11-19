Народні депутати мають намір збільшити ставку акцизного податку на дизельне пальне до €239,5 за 1 тис. л.
Дивися повний текст В Україні можуть збільшити акциз на дизпальне - бізнесмен.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 17:27
В Україні можуть збільшити акциз на дизпальне - бізнесмен
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть збільшити акциз на дизпальне - бізнесмен.
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:28
Такого бреда не было даже у папередников.Это дно профессионализма. Сельское хозяйство не то,что на колени станет,а примет горизонтальное положение.такое может предложить или дурак или засланный "козачок"
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:33
Дизельные легковушки погоду на рынке не делают.99% грузового автотранспорта,обслуживающего все отрасли хозяйства-это дизельные автомобили.Так есть во всём мире.Печально,что страной руководят такие ...
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:41
Та это фантазии лоббистов, одни воюют за поднятие акциза на газ, эти газовщики наоборот на дизель.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Пон 23 лис, 2020 21:12
Не более, чем ответный троллинг от газотрейдеров на пролоббированные чуть раньше их оппонентами из торговли законопроекты по резкому повышению ставок акциза на газ.
Додано: Вів 24 лис, 2020 04:58
Re: В Україні можуть збільшити акциз на дизпальне - бізнесме
У росіян ще не всі купують їх автогаз - треба позбавитись конкурентів.
В першу чергу дизельних автомобілів
Додано: Вів 24 лис, 2020 10:31
Не все. Всего лишь 80% рынка под ними.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Вів 24 лис, 2020 10:50
silver_arrow_ua, в любой непонятной ситуации обвиняй РФ и путина?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:08
С пандемией ожидается падение рынка топлива - в связи с снижением экономической активности.
С другой стороны - это может стабилизировать рынок.
В то же время лишить влияния РФ на рынок энергоносителей в Украине.
- Хотя это всё хотелки у нас делают усё наоборот - ведь это весьма прибыльно.
Отбизнесовал ... и на Мальдивы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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