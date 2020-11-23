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В Україні можуть збільшити
акциз на дизпальне - бізнесмен

В Україні можуть збільшити акциз на дизпальне - бізнесмен
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:01

  RomanTik написав:silver_arrow_ua, в любой непонятной ситуации обвиняй РФ и путина?

угу. притом, что дизель с Мозыря, что автогаз имеют российское происхождение и прибыль тоже туда. Стоит тока плюнуть в лицо путену и купить "электричку", как ядерные сборки тоже "оттуда".
Кругом путен и зрада, куда не плюнь. Надо бежать в Мексику, как Троцкий
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:10

Не понял почему на 4грн. Если 100 евро на 1000л - это 3000 грн на 1000л, что есть 3грн. Откуда еще одна гривна на литре?
balta_laska
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:56

  balta_laska написав:Не понял почему на 4грн. Если 100 евро на 1000л - это 3000 грн на 1000л, что есть 3грн. Откуда еще одна гривна на литре?

может авторы что-то знают про грядущий курс евро?
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RomanTik
 
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