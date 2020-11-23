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В Україні можуть збільшити акциз на дизпальне - бізнесмен
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:01
RomanTik написав:silver_arrow_ua
, в любой непонятной ситуации обвиняй РФ и путина?
угу. притом, что дизель с Мозыря, что автогаз имеют российское происхождение и прибыль тоже туда. Стоит тока плюнуть в лицо путену и купить "электричку", как ядерные сборки тоже "оттуда".
Кругом путен и зрада, куда не плюнь. Надо бежать в Мексику, как Троцкий
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:10
Не понял почему на 4грн. Если 100 евро на 1000л - это 3000 грн на 1000л, что есть 3грн. Откуда еще одна гривна на литре?
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balta_laska
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:56
balta_laska написав:
Не понял почему на 4грн. Если 100 евро на 1000л - это 3000 грн на 1000л, что есть 3грн. Откуда еще одна гривна на литре?
может авторы что-то знают про грядущий курс евро?
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Додано: Вів 24 лис, 2020 16:55
Kudrjavuy написав:
С пандемией ожидается падение рынка топлива - в связи с снижением экономической активности.
Спорная точка зрения. Упадет потребление топлива в общем - упадет и потребление бензина. Придушат установки для уменьшения потребления бензина - упадет производство и пропана. Купить как ни крути придется те же 80%. На баланс потребления может повлиять изменение баланса цен. Например, когда ездить на пропане будет экономически неэффективно. Время от времени всплывают идеи уравнять акцизы на все виды топлива с поправкой на теплотворную способность.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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