НБУ пропонує профільному комітету ВР не підтримувати створення єдиного реєстру рахунків фізосіб і юросіб та індивідуальних банківських сейфів.
Дивися повний текст Нацбанк проти створення єдиного реєстру рахунків і банківських сейфів.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 18:02
Нацбанк проти створення єдиного реєстру рахунків і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк проти створення єдиного реєстру рахунків і банківських сейфів.
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:03
Это любой мент, заходит в реестр, смотрит у кого ячейки, фабрикует непонятное дело, через лояльного судью оперативно вскрывают сейф а там потом фиг докажешь что там было и вернут ли вообще или скажут там пусто
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:51
Банковская тайна должна быть,тем более в стране узаконенного воровства...
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