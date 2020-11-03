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Нацбанк проти створення
єдиного реєстру рахунків і...

Нацбанк проти створення єдиного реєстру рахунків і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:02

Нацбанк проти створення єдиного реєстру рахунків і...

Пропонуємо до обговорення:
НБУ пропонує профільному комітету ВР не підтримувати створення єдиного реєстру рахунків фізосіб і юросіб та індивідуальних банківських сейфів.

Дивися повний текст Нацбанк проти створення єдиного реєстру рахунків і банківських сейфів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:03

Это любой мент, заходит в реестр, смотрит у кого ячейки, фабрикует непонятное дело, через лояльного судью оперативно вскрывают сейф а там потом фиг докажешь что там было и вернут ли вообще или скажут там пусто
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:51

Банковская тайна должна быть,тем более в стране узаконенного воровства...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:09

Пару таких випадків однозначно буде, якщо будь-який податковий інспектор або слідчий буде мати такий реєстр.
Зроблять разом !

Яка мерзота вигадує такі шкідницькі закончики ???
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:33

Re: Нацбанк проти створення єдиного реєстру рахунків і...

Новая политика - Держава повсюду. Вот откуда этот запах вокруг.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:35

  maxprofit написав:Яка мерзота вигадує такі шкідницькі закончики ???

Шмыгаль
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=70007
eduard_k
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 09:50

Лишилося прийняти закон про бесперешкодний доступ інспекторов до спален для пошуку заначок під матрацами .
Зебілізм міцнішає...
maxprofit
 
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