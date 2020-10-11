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У МОЗ планують впровадити
електронний рецепт на антибіотики

У МОЗ планують впровадити електронний рецепт на антибіотики
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:28

У МОЗ планують впровадити електронний рецепт на антибіотики

Пропонуємо до обговорення:
Близько 9 тис. аптечних закладів зможуть виписувати рецепт саме в електронній формі.

Дивися повний текст У МОЗ планують впровадити електронний рецепт на антибіотики.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:28

"около 9 тыс. аптечных заведений смогут выписывать рецепт именно в электронной форме" - разве аптечные заведения выписывают рецепты? они вроде как наоборот должны принимать ранее выписанные врачом рецепты. не?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:00

Re: У МОЗ планують впровадити електронний рецепт на антибіот

Видимо, наконец-то станет по-человечески: аптека и продаст и рецепт перед этим выпишет. Врача беспокоить не понадобится.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:24

"до окончания 2021 года, хранить бумажные формы электронных рецептов"
Так а в чем смысл тогда ?
1- дополнительная нагрузка на аптеку:
Получи по электронке, распечатай, подшей в отчёт и жди бригаду проверяющих.
2- Нагрузка врачам: выписать на сайте, прицепить анализы, написать обоснование рецепта .. и ждать бригаду проверяющих ( опять же, куда ж без них)ю
3- нагрузка пациенту: найди аптеку, которая работает с электронными рецептами,иу которой в наличии препарат, и по вменяемым ценам, и поближе к дому ....
Вывод: запасайся кто может и чем может.
Марта
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:29

  RomanTik написав:"около 9 тыс. аптечных заведений смогут выписывать рецепт именно в электронной форме" - разве аптечные заведения выписывают рецепты? они вроде как наоборот должны принимать ранее выписанные врачом рецепты. не?

я начинаю подозревать что, Министр здравоохранения в купе со всеми причастными, не владеет фундаментальными знаниями, что входит в сферу Врача а что Аптеки :!:
Марта
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:14

Так, а почему бы не запретить продажу антибиотиков всех без рецепта. Зачем добавление работы там где не нужно.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:41

  Kudrjavuy написав:
  Марта написав:
  RomanTik написав:Ситуация куда критичнее!
1. Физически в Украине на фоне чёрной коррупции парализовано Здравоохранение.

2. С 1.01.21 планируют продажу антибиотиков только по рецептам.(Это означает официальный Геноцид)

3. Причина такой ситуации: отсутствие здравоохранения Вернее Надзор за ней со стороны Судебно-медицинской экспертизы - вынуждает население использовать все методы выживания(самолечение), что автоматически ставит в зависимость перед аптекой.(использование по полной программе "медицинских ошибок")

4. Нежелание чёрной коррупции в Здравоохранении (И СМЕ) подчинятся Клятве Гиппократа, уход коррупционными методами от ответственности во время пандемии требует принятия иных средств ограничения на доступ населения к средствам выживания.

5. История имела такие примеры в фашистской Германии "за чистоту расы" было умерщвлено от 15 до 20 % населения, что имело ограниченные физические возможности(инвалидов)

- К сожалению наши клоуны подводят Украину под те же рельсы - не ликвидацию коррупции в сфере надзора за соблюдением Прав, а ликвидацию лиц с ограниченными физическими возможностями "Политическими - коррупционными методами"(под видом "медицинских ошибок" в плане ликвидации ответственности и ОБЯЗАННОСТИ за отмену Медицинских ошибок). Что прямым текстом противоречит статье Конституции Украины №3 - снятие ответственности Медицины за умерщвление населения(антистраховой медицины по определению)

В психиатрическую больницу провели интернет?
pontardawe88
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:26

  pontardawe88 написав:В психиатрическую больницу провели интернет?

Ви трохи не туди потрапили! :mrgreen:
Бо, це стала практика ще за Радянського часу.
Де по перше:
Лікують "судовими рішеннями", про стан здоров я.
Чи виносять Рішення про психічний стан здоров я, з причини здатності мати незалежне бачення:
https://www.google.com/search?q=%D0%B7% ... e&ie=UTF-8
Перепрошую за таку ссилку, щоб не розмінюватися на окремі випадки.
Але це окремі випадки щасливого завершення справ.
Втім за жодних обставин не ма "Судових висновків" про дії цих фахівців.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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