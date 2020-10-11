Близько 9 тис. аптечних закладів зможуть виписувати рецепт саме в електронній формі.
Дивися повний текст У МОЗ планують впровадити електронний рецепт на антибіотики.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 18:28
У МОЗ планують впровадити електронний рецепт на антибіотики
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МОЗ планують впровадити електронний рецепт на антибіотики.
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:28
"около 9 тыс. аптечных заведений смогут выписывать рецепт именно в электронной форме" - разве аптечные заведения выписывают рецепты? они вроде как наоборот должны принимать ранее выписанные врачом рецепты. не?
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:00
Re: У МОЗ планують впровадити електронний рецепт на антибіот
Видимо, наконец-то станет по-человечески: аптека и продаст и рецепт перед этим выпишет. Врача беспокоить не понадобится.
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:24
"до окончания 2021 года, хранить бумажные формы электронных рецептов"
Так а в чем смысл тогда ?
1- дополнительная нагрузка на аптеку:
Получи по электронке, распечатай, подшей в отчёт и жди бригаду проверяющих.
2- Нагрузка врачам: выписать на сайте, прицепить анализы, написать обоснование рецепта .. и ждать бригаду проверяющих ( опять же, куда ж без них)ю
3- нагрузка пациенту: найди аптеку, которая работает с электронными рецептами,иу которой в наличии препарат, и по вменяемым ценам, и поближе к дому ....
Вывод: запасайся кто может и чем может.
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:29
я начинаю подозревать что, Министр здравоохранения в купе со всеми причастными, не владеет фундаментальными знаниями, что входит в сферу Врача а что Аптеки
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:14
Так, а почему бы не запретить продажу антибиотиков всех без рецепта. Зачем добавление работы там где не нужно.
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:41
В психиатрическую больницу провели интернет?
Додано: Вів 24 лис, 2020 12:26
Ви трохи не туди потрапили!
Бо, це стала практика ще за Радянського часу.
Де по перше:
Лікують "судовими рішеннями", про стан здоров я.
Чи виносять Рішення про психічний стан здоров я, з причини здатності мати незалежне бачення:
Перепрошую за таку ссилку, щоб не розмінюватися на окремі випадки.
Але це окремі випадки щасливого завершення справ.
Втім за жодних обставин не ма "Судових висновків" про дії цих фахівців.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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