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Toyota запатентувала дрон для заправки автомобілів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 18:41
Пропонуємо до обговорення:
Toyota відправила заявку на незвичайну технологію в патентне відомство Patent Swarm. Згідно з технічним документом і прикріпленим зображенням, японська компанія працює над безпілотним причепом для заправки і зарядки автомобілів.
Дивися повний текст Toyota запатентувала дрон для заправки автомобілів просто в дорозі
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Додано: Пон 23 лис, 2020 18:41
Ніхто не каже, що вони збираються це реалізовувати, цілком імовірно, що хтось з інженерів Тойоти добивається підвищення, а без патенту -- ніяк.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 19:45
>Більш того, у різних моделей автомобілів різна висота, форма і розташування кришки бензобака або роз’єму для зарядного кабелю
Гадаю якась мінімальна взаємодія з водієм все ж має бути при заправці. А взагалі круто що і водневі двигуни теж в ділі
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