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Toyota запатентувала дрон
для заправки автомобілів...

Toyota запатентувала дрон для заправки автомобілів...
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:41

Toyota запатентувала дрон для заправки автомобілів...

Пропонуємо до обговорення:
Toyota відправила заявку на незвичайну технологію в патентне відомство Patent Swarm. Згідно з технічним документом і прикріпленим зображенням, японська компанія працює над безпілотним причепом для заправки і зарядки автомобілів.

Дивися повний текст Toyota запатентувала дрон для заправки автомобілів просто в дорозі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:41

Ніхто не каже, що вони збираються це реалізовувати, цілком імовірно, що хтось з інженерів Тойоти добивається підвищення, а без патенту -- ніяк.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:45

>Більш того, у різних моделей автомобілів різна висота, форма і розташування кришки бензобака або роз’єму для зарядного кабелю

Гадаю якась мінімальна взаємодія з водієм все ж має бути при заправці. А взагалі круто що і водневі двигуни теж в ділі
nighthawk5
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