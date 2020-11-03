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Укрпошта знизила комісію на
грошові перекази з картки на...

Укрпошта знизила комісію на грошові перекази з картки на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:49

Укрпошта знизила комісію на грошові перекази з картки на...

Пропонуємо до обговорення:
"Укрпошта" знижує комісію на грошовий переказ «З картки на картку» до кінця 2020 року.

Дивися повний текст Укрпошта знизила комісію на грошові перекази з картки на картку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:49

А де ж з коментарів поділись фанати монобанку?)
nighthawk5
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