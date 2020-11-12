На тлі "карантину вихідного дня" в Україні важливо відновити всі економічні програми підтримки та розпочати нові.
Дивися повний текст Зеленський пропонує перезавантажити економічні програми під час карантину.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:42
Зеленський пропонує перезавантажити економічні програми...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський пропонує перезавантажити економічні програми під час карантину.
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:42
А він не хоче просто зареєструвати тимчасово на біржі тих, що вимушено не працюють на час карантину. Для декого і мінімалка -- це гроші. Простіше простого через бізнес розпиляти кошти, але чи потраплять вони до тих, хто справді потребує, а головне чим віддавати збирається у кінцевому результаті?
|