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Зеленський пропонує перезавантажити
економічні програми...

Зеленський пропонує перезавантажити економічні програми...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:42

Зеленський пропонує перезавантажити економічні програми...

Пропонуємо до обговорення:
На тлі "карантину вихідного дня" в Україні важливо відновити всі економічні програми підтримки та розпочати нові.

Дивися повний текст Зеленський пропонує перезавантажити економічні програми під час карантину.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:42

А він не хоче просто зареєструвати тимчасово на біржі тих, що вимушено не працюють на час карантину. Для декого і мінімалка -- це гроші. Простіше простого через бізнес розпиляти кошти, але чи потраплять вони до тих, хто справді потребує, а головне чим віддавати збирається у кінцевому результаті?
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