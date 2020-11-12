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Перевантажені фури: до бюджету
надійшло 1,6 мільйона штрафів

Перевантажені фури: до бюджету надійшло 1,6 мільйона штрафів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:37

Перевантажені фури: до бюджету надійшло 1,6 мільйона штрафів

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 16-23 листопада інспектори Укртрансбезпеки і Нацполіція перевірили майже 14 тис. транспортних засобів і нарахували 1,6 млн грн плати за перевантаження.

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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:37

Начислено и поступило в бюджет это совсем разные вещи.Админы фильтруйте заголовки и прекращайте пиарить недоминистра коррупционера.
sena_2008atp
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