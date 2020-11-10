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Разумков підписав закони про
фінансування СOVID-19 фонду...

Разумков підписав закони про фінансування СOVID-19 фонду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:03

Разумков підписав закони про фінансування СOVID-19 фонду...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Дивися повний текст Разумков підписав закони про фінансування СOVID-19 фонду та вугільної галузі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:03

https://censor.net/ru/news/3232768/v_go ... miki_kuhta
Денег нет, но вы держитесь.
Kudrjavuy
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