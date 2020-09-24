До ВР надійшов текст законопроєкту щодо накопичувальної професійної пенсійної системи для осіб з важкими професіями.
Дивися повний текст Як працюватиме накопичувальна пенсійна система: законопроєкт.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 23:28
Як працюватиме накопичувальна пенсіина система:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як працюватиме накопичувальна пенсійна система: законопроєкт.
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:28
Это всего лишь способ содрать побольше денег в бюджет. Вот увидите, через 15 лет всё накопленное будет обесценено. В Украине просто нет мезанизмов, чтобы накопленные пенсионные средства, фонд мог куда с выгодой и защитой от девальвации, вкладывать. Нет даже фондового рынка в стране.
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