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Як працюватиме накопичувальна
пенсіина система:...

Як працюватиме накопичувальна пенсіина система:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:28

Як працюватиме накопичувальна пенсіина система:...

Пропонуємо до обговорення:
До ВР надійшов текст законопроєкту щодо накопичувальної професійної пенсійної системи для осіб з важкими професіями.

Дивися повний текст Як працюватиме накопичувальна пенсійна система: законопроєкт.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:28

Это всего лишь способ содрать побольше денег в бюджет. Вот увидите, через 15 лет всё накопленное будет обесценено. В Украине просто нет мезанизмов, чтобы накопленные пенсионные средства, фонд мог куда с выгодой и защитой от девальвации, вкладывать. Нет даже фондового рынка в стране.
eduard_k
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