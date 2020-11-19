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Падіння промвиробництва в
Україні знову прискорилося

Падіння промвиробництва в Україні знову прискорилося
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 07:31

Падіння промвиробництва в Україні знову прискорилося

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Дивися повний текст Падіння промвиробництва в Україні знову прискорилося.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 07:31

надо привлечь Минцифры...... Они разработают приложение ( но деньги только выделить надо) и все смогут в режиме реального времени следить за кривой падения промпроизводства. И смогут прям там в приложении написать свои советы что же делать, а минцифры будет передавать эти данные помощнику Ермака Милованову.... Ну а тот генерить идеи как этот спад побороть, ну на крайняк подберет период когда это падение было меньше..... 16nn-й год какой нибудь и продемонстрирует, что это не падение, а бурный рост........
svetoch-10
 
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