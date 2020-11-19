Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
Дивися повний текст Падіння промвиробництва в Україні знову прискорилося.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 07:31
Падіння промвиробництва в Україні знову прискорилося
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Падіння промвиробництва в Україні знову прискорилося.
Додано: Вів 24 лис, 2020 07:31
надо привлечь Минцифры...... Они разработают приложение ( но деньги только выделить надо) и все смогут в режиме реального времени следить за кривой падения промпроизводства. И смогут прям там в приложении написать свои советы что же делать, а минцифры будет передавать эти данные помощнику Ермака Милованову.... Ну а тот генерить идеи как этот спад побороть, ну на крайняк подберет период когда это падение было меньше..... 16nn-й год какой нибудь и продемонстрирует, что это не падение, а бурный рост........
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