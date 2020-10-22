Європейська комісія (ЄК) оголосила в понеділок про початок закупівлі 200 дезінфікуючих роботів.
Дивися повний текст Євросоюз почав закупівлю роботів для дезінфекції лікарень.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 07:35
Євросоюз почав закупівлю роботів для дезінфекції лікарень
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Дивися повний текст Євросоюз почав закупівлю роботів для дезінфекції лікарень.
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