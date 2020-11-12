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Як орендувати житло: Мін'юст
розповів важливі факти про...

Як орендувати житло: Мін'юст розповів важливі факти про...
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 09:44

Як орендувати житло: Мін'юст розповів важливі факти про...

Пропонуємо до обговорення:
Щоб уникнути неприємностей, житло варто орендувати відповідно до норм законодавства

Дивися повний текст Як орендувати житло: Мін'юст розповів важливі факти про договір оренди.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 09:44

Принято говорить, что официальная сдача аренды защищает собственника жилья.
Но...
- В случае завершения срока договора найма жилья наниматель имеет преимущественное право на заключение договора найма жилья на новый срок.
- В случае продажи жилья, которое было предметом договора найма, наниматель имеет преимущественное перед другими лицами право на его приобретение.
- Если в договоре срок не установлен, договор считается заключенным на пять лет.

А вот этот пункт перечеркивает все предыдущие?
- Договор найма части дома, квартиры, комнаты (части комнаты) может быть расторгнут по требованию наймодателя в случае необходимости использования жилья для проживания самого наймодателя и членов его семьи.

То есть опять как хочу, так и вечу. Сказал, что должна жить бабушка, а сам выставил на продажу или заново сдал. И никакое первоначальное право никто уже не имеет.

Но все равно важнее всех этой бумажной волокиты будет выбор правильной квартиры под аренду (статья) и правильного арендатора(статья). А если перед вами или вы захотите поиграть мускулами — то никакие бумаги никого не спасут. И считается форс-мажором на неадеквата(или арендатор сжег квартиру, а денег у него ведь нет, и толку с этого доровора?). Но редко случается, на это и надежда. А не на офф договор.
RomaI
 
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