У додатку monobank з'явилася нова функція - можливість змінити CVV2-код, який нанесений на звороті картки, на свій власний.
Дивися повний текст У додатку monobank з'явилася нова функція.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 11:06
У додатку monobank з'явилася нова функція
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У додатку monobank з'явилася нова функція.
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:06
Код должен быть неповторимым, и, как отметил Гороховский, большинство простейших комбинаций, вроде «111», «777» и «999» уже заняты. Поэтому придется придумать код позамысловатей.
внимание вопрос что значит заняты если клиентов несколько МЛН , а уникальных кодов может быть всего 999 ???
Додано: Вів 24 лис, 2020 12:18
yama, я так понял, это сарказм
У меня когда-то была карта с cvv 000 (и он работал)
Biden's Laptop Matters
Додано: Вів 24 лис, 2020 12:50
Простые комбинации заблокированы чтобы исключить подбор.
Фраза "заняты" была шуткой которую статья и журналисты не смогли передать.
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