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У додатку monobank
з'явилася нова функція

У додатку monobank з'явилася нова функція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:06

У додатку monobank з'явилася нова функція

Пропонуємо до обговорення:
У додатку monobank з'явилася нова функція - можливість змінити CVV2-код, який нанесений на звороті картки, на свій власний.

Дивися повний текст У додатку monobank з'явилася нова функція.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:06

Код должен быть неповторимым, и, как отметил Гороховский, большинство простейших комбинаций, вроде «111», «777» и «999» уже заняты. Поэтому придется придумать код позамысловатей.

внимание вопрос что значит заняты если клиентов несколько МЛН , а уникальных кодов может быть всего 999 ???
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:18

yama, я так понял, это сарказм
У меня когда-то была карта с cvv 000 (и он работал)
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:50

  yama написав:
внимание вопрос что значит заняты если клиентов несколько МЛН , а уникальных кодов может быть всего 999 ???

Простые комбинации заблокированы чтобы исключить подбор.

Фраза "заняты" была шуткой которую статья и журналисты не смогли передать.
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vitaliy_berdinskikh
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