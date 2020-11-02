У додатку monobank з'явилася нова функція - можливість змінити CVV2-код, який нанесений на звороті картки, на свій власний.
Дивися повний текст У додатку monobank з'явилася нова функція.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 11:06
У додатку monobank з'явилася нова функція
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У додатку monobank з'явилася нова функція.
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:06
Код должен быть неповторимым, и, как отметил Гороховский, большинство простейших комбинаций, вроде «111», «777» и «999» уже заняты. Поэтому придется придумать код позамысловатей.
внимание вопрос что значит заняты если клиентов несколько МЛН , а уникальных кодов может быть всего 999 ???
Додано: Вів 24 лис, 2020 12:18
yama, я так понял, это сарказм
У меня когда-то была карта с cvv 000 (и он работал)
Biden's Laptop Matters
Додано: Вів 24 лис, 2020 12:50
Простые комбинации заблокированы чтобы исключить подбор.
Фраза "заняты" была шуткой которую статья и журналисты не смогли передать.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 24 лис, 2020 19:59
який CVV, монобанк твій номер світить всім у кого він в контактах поки ти це не вимкнеш сам, практично всі сповіщення йдуть лише через додаток, якщо він хоче поговорити про безпеку і круті фічі в своєму додатку то хай краще помовчить
Додано: Вів 24 лис, 2020 21:53
Re: У додатку monobank з'явилася нова функція
Что интересно, имел опыт, известная канадская компания доставки грузов в Украину может списывать с карт Visa и MasterCard средства, достаточно только оператору продиктовать номер карты и срок действия, и никакие CVV не нужны.
Додано: Вів 24 лис, 2020 22:04
Додано: Вів 24 лис, 2020 22:37
Re: У додатку monobank з'явилася нова функція
1. Номер не светит. Ни карты, ни телефона
2. Если ты в контактах у человека то что именно нарушает Монобанк?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 24 лис, 2020 22:38
Re: У додатку monobank з'явилася нова функція
Безопасность здорового человека.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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