Україна в 2020 році піднялася на 126-е місце в загальному рейтингу якості доріг.
Дивися повний текст Україна піднялася у міжнародному рейтингу якості доріг.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 12:09
Україна піднялася у міжнародному рейтингу якості доріг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна піднялася у міжнародному рейтингу якості доріг.
Додано: Вів 24 лис, 2020 12:09
Нагадаю, що при Порошенко будували стільки ж доріг, скільки і зараз - і це без дерибану ковідного фонду.
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