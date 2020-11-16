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Україна піднялася у міжнародному
рейтингу якості доріг

Україна піднялася у міжнародному рейтингу якості доріг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:09

Україна піднялася у міжнародному рейтингу якості доріг

Пропонуємо до обговорення:
Україна в 2020 році піднялася на 126-е місце в загальному рейтингу якості доріг.

Дивися повний текст Україна піднялася у міжнародному рейтингу якості доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:09

Нагадаю, що при Порошенко будували стільки ж доріг, скільки і зараз - і це без дерибану ковідного фонду.
Sergius
 
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