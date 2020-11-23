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В Україні ціни на "коронавірусні"
тести завищені в...

В Україні ціни на "коронавірусні" тести завищені в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:52

В Україні ціни на "коронавірусні" тести завищені в...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні тести на коронавірус можуть показувати недостовірні результати, при тому, що ціна на тести досить висока.

Дивися повний текст В Україні ціни на \"коронавірусні\" тести завищені в десятки разів - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:52

Спробуйте зареєструвати той якісний тест в Україні -- удачі вам.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:54

svyatoslav_hromyak
Так поэтому хотелось бы, чтобы клиники признались в том, что делают тесты с использованием самых хреновых и дешевых реагентов, а иногда в половине случаев и вообще просто от фонаря результат пишут. Но при этом хотят по максимуму заработать на доверчивых и наивных украинцах. А не навешивать лапшу о том что используются самые дорогие и качественные реагенты.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 14:04

Тоже мне новость. Кому война, а кому мать родная :) В разгар ажиотажа кустарные маски по 15 грн, вчера жена купила маски, хорошие медицинские как доктор прописал, цена 2,5 грн. Вопрос где было государство или оно было но участвовало в гешефте ? Вопрос риторический.
Igorten
 
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