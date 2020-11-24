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В Україні ціни на "коронавірусні" тести завищені в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 лис, 2020 09:42
shapo написав: Igorten написав:
Тоже мне новость. Кому война, а кому мать родная
В разгар ажиотажа кустарные маски по 15 грн, вчера жена купила маски, хорошие медицинские как доктор прописал, цена 2,5 грн. Вопрос где было государство или оно было но участвовало в гешефте ? Вопрос риторический.
Где купила?
На Алишке, вестимо. Ждать, правда, недели 2, но и спешить, вроде, особо некуда.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 11:20
_hunter написав: shapo написав: Igorten написав:
Тоже мне новость. Кому война, а кому мать родная
В разгар ажиотажа кустарные маски по 15 грн, вчера жена купила маски, хорошие медицинские как доктор прописал, цена 2,5 грн. Вопрос где было государство или оно было но участвовало в гешефте ? Вопрос риторический.
Где купила?
На Алишке, вестимо. Ждать, правда, недели 2, но и спешить, вроде, особо некуда.
Как прийдут, отпишитесь о их качестве.
На Али очень вариативно с качеством предлагаемого товара.
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