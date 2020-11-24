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В Україні ціни на "коронавірусні"
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В Україні ціни на "коронавірусні" тести завищені в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:42

  shapo написав:
  Igorten написав:Тоже мне новость. Кому война, а кому мать родная :) В разгар ажиотажа кустарные маски по 15 грн, вчера жена купила маски, хорошие медицинские как доктор прописал, цена 2,5 грн. Вопрос где было государство или оно было но участвовало в гешефте ? Вопрос риторический.

Где купила?

На Алишке, вестимо. Ждать, правда, недели 2, но и спешить, вроде, особо некуда.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 11:20

  _hunter написав:
  shapo написав:
  Igorten написав:Тоже мне новость. Кому война, а кому мать родная :) В разгар ажиотажа кустарные маски по 15 грн, вчера жена купила маски, хорошие медицинские как доктор прописал, цена 2,5 грн. Вопрос где было государство или оно было но участвовало в гешефте ? Вопрос риторический.

Где купила?

На Алишке, вестимо. Ждать, правда, недели 2, но и спешить, вроде, особо некуда.

Как прийдут, отпишитесь о их качестве.
На Али очень вариативно с качеством предлагаемого товара. :roll:
_Mykola_
 
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  anton_meshkov написав:Не понятно где тут в 10 раз. И почему именно в Украине. В Германии, ПЦР 60EUR стоит.

США - $150-$200 без страховки и назначения врача, а так $0.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:06

  _Mykola_ написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:Где купила?

На Алишке, вестимо. Ждать, правда, недели 2, но и спешить, вроде, особо некуда.

Как прийдут, отпишитесь о их качестве.
На Али очень вариативно с качеством предлагаемого товара. :roll:

Что именно отписывать? -- качество как качество. Не хуже местного качества.
_hunter
 
Повідомлень: 3104
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Подякував: 12 раз.
Подякували: 280 раз.
 
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  #<12
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