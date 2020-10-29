Іноді фіскальні реєстратори можуть стати «золотими», каже експерт.
Дивися повний текст Переваги переходу на програмні РРО (е-чеки) для ритейлу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:39
Переваги переходу на програмні РРО (е-чеки) для ритейлу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Переваги переходу на програмні РРО (е-чеки) для ритейлу.
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:39
а где аппараты по 30000 гривен, автор живет в другой стране, наверно в Норвегии
|