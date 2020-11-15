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Дивися повний текст Кабмін відмовився від підвищення мінімальних зарплат вчителів з 2021 року.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:56
Кабмін відмовився від підвищення мінімальних зарплат...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін відмовився від підвищення мінімальних зарплат вчителів з 2021 року.
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:56
Немає майбутнього у країни, котра гнобить освіту своїх людей: найкращі наші голови будуть працювати на інших - США, Росію, країни ЄС, Ізраїль, Китай - де цінять грамотних людей. Японія, після 2-ї Світової, зібрала залишки коштів і, ціною голоду цілого покоління, вклала їх в освіту молодого покоління. Результат - бачимо зараз.
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