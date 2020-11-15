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Кабмін відмовився від підвищення
мінімальних зарплат...

Кабмін відмовився від підвищення мінімальних зарплат...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:56

Кабмін відмовився від підвищення мінімальних зарплат...

Пропонуємо до обговорення:
Документ оприлюднено на Урядовому порталі.

Дивися повний текст Кабмін відмовився від підвищення мінімальних зарплат вчителів з 2021 року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:56

Немає майбутнього у країни, котра гнобить освіту своїх людей: найкращі наші голови будуть працювати на інших - США, Росію, країни ЄС, Ізраїль, Китай - де цінять грамотних людей. Японія, після 2-ї Світової, зібрала залишки коштів і, ціною голоду цілого покоління, вклала їх в освіту молодого покоління. Результат - бачимо зараз.
dnnikolay74
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 14:25

Хуже не будет в примерах))
mvi
 
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