В останні роки податкова система України поступово поліпшувалася, але тепер в неї планують внести фундаментальні зміни, повністю відмовившись від податку на прибуток підприємств.
Дивися повний текст МВФ розкритикував податкову політику України.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 14:53
МВФ розкритикував податкову політику України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ розкритикував податкову політику України.
Додано: Вів 24 лис, 2020 14:54
Давно пора отменять коррупционный НДС и ставить налог с оборота. Бюджет выиграет, прокладки и ворьё просто выпадут из игры.
МВФ не прав, там такие же есть продажные "эксперты", как у нас в правительстве.
Додано: Вів 24 лис, 2020 18:09
МВФ главное обложить нас налогами со всех сторон, чтобы мы сидели без денег и нас можно было дальше держать на коротком поводке дачей займов на определенных условиях.
А местную чиновничье-олигархическую шелупень налоги вообще не беспокоят, они в схемах, а всем остальным будут и дальше закручивать гайки.
В результате, как страна была нищим сырьевым придатком, так и будет дальше. И свои, и чужие, только выкачивают природные ресурсы отсюда.
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