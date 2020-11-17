RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
МВФ розкритикував
податкову політику України

МВФ розкритикував податкову політику України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 14:53

МВФ розкритикував податкову політику України

Пропонуємо до обговорення:
В останні роки податкова система України поступово поліпшувалася, але тепер в неї планують внести фундаментальні зміни, повністю відмовившись від податку на прибуток підприємств.

Дивися повний текст МВФ розкритикував податкову політику України.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91362
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 14:54

Давно пора отменять коррупционный НДС и ставить налог с оборота. Бюджет выиграет, прокладки и ворьё просто выпадут из игры.

МВФ не прав, там такие же есть продажные "эксперты", как у нас в правительстве.
anton_gms
 
Повідомлень: 848
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:09

МВФ главное обложить нас налогами со всех сторон, чтобы мы сидели без денег и нас можно было дальше держать на коротком поводке дачей займов на определенных условиях.
А местную чиновничье-олигархическую шелупень налоги вообще не беспокоят, они в схемах, а всем остальным будут и дальше закручивать гайки.
В результате, как страна была нищим сырьевым придатком, так и будет дальше. И свои, и чужие, только выкачивают природные ресурсы отсюда.
eduard_k
Аватар користувача
 
Повідомлень: 153
З нами з: 14.12.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У МОЗ назвали вартість вакцини від коронавірусу для України 1, 2, 3
R2 » Чет 19 лис, 2020 10:59
21 1930
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 лис, 2020 15:54
tar-ru
У Мінцифри виписали життєвий цикл підприємця України
R2 » П'ят 20 лис, 2020 13:10
7 480
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 лис, 2020 14:25
fler
Гетманцев: 50% населення України підтримує фіскалізацію
R2 » Вів 17 лис, 2020 12:26
7 404
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лис, 2020 15:10
Neolit

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.