Про це повідомляє Євростат.
Дивися повний текст Скільки платять за газ в Україні і в країнах ЄС.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 16:59
Скільки платять за газ в Україні і в країнах ЄС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки платять за газ в Україні і в країнах ЄС.
Додано: Вів 24 лис, 2020 17:03
R2
и платят они за кВт⋅ч а не за кубометри разбавленого газа как в Украине
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