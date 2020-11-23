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Скільки платять за газ в
Україні і в країнах ЄС

Скільки платять за газ в Україні і в країнах ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:59

Скільки платять за газ в Україні і в країнах ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Євростат.

Дивися повний текст Скільки платять за газ в Україні і в країнах ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:59

Забыли добавить, что часовая ставка в Дании больше 40 евро
jyldyrym1
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:03

R2
и платят они за кВт⋅ч а не за кубометри разбавленого газа как в Украине
sopkotomhu
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