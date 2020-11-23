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Скільки платять за газ в
Україні і в країнах ЄС

Скільки платять за газ в Україні і в країнах ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:59

Скільки платять за газ в Україні і в країнах ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Євростат.

Дивися повний текст Скільки платять за газ в Україні і в країнах ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:59

Забыли добавить, что часовая ставка в Дании больше 40 евро
jyldyrym1
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:03

R2
и платят они за кВт⋅ч а не за кубометри разбавленого газа как в Украине
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:16

Я на .уй от ЦО хочу отключится, 25% дома успели в прошлом перейти на автономку, а сейчас просто не дают отключится, говорят нужно чтобы в доме было больше 50% или весь дом целиком отказывается.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:35

  sopkotomhu написав:и платят они за кВт⋅ч а не за кубометри разбавленого газа как в Украине


Я вас понимаю. Сколько намеряли домашним проточным калориметром? :)
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:43

Средняя цена природного газа для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 5 299,2 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м, что по официальному курсу НБУ составляет 185,2 евро за 100 кВт⋅ч.

Удалите "за 100 кВт⋅ч" в конце предложения, а то бред какой-то получается.
Sergei
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:45

Для кого это тупое сравнение.Покажите какую нагрузку оказывает оплата за газ на заработную плату.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:06

  sena_2008atp написав:Для кого это тупое сравнение.Покажите какую нагрузку оказывает оплата за газ на заработную плату.

Для украинцев. Доят уже какой год, все довольны.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:24

если сравнить не со средней ценой в ЕС, а с ближайшими соседями Украины (что справедливо ибо транспортировка будет +- одинаково стоить), то уже не получается в 3,7 раза дороже. А если учесть что в этой цене заложена и ЗП сотрудников газовых компаний (а в Украине она "европейская" только у членов наблюдательных советов), то становится ясно что статья - кал.
RomanTik
 
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