Про це повідомляє Євростат.
Дивися повний текст Скільки платять за газ в Україні і в країнах ЄС.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 16:59
Скільки платять за газ в Україні і в країнах ЄС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки платять за газ в Україні і в країнах ЄС.
Додано: Вів 24 лис, 2020 17:03
R2
и платят они за кВт⋅ч а не за кубометри разбавленого газа как в Украине
Додано: Вів 24 лис, 2020 17:16
Я на .уй от ЦО хочу отключится, 25% дома успели в прошлом перейти на автономку, а сейчас просто не дают отключится, говорят нужно чтобы в доме было больше 50% или весь дом целиком отказывается.
Додано: Вів 24 лис, 2020 17:35
Я вас понимаю. Сколько намеряли домашним проточным калориметром?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Вів 24 лис, 2020 17:43
Удалите "за 100 кВт⋅ч" в конце предложения, а то бред какой-то получается.
Додано: Вів 24 лис, 2020 17:45
Для кого это тупое сравнение.Покажите какую нагрузку оказывает оплата за газ на заработную плату.
Додано: Вів 24 лис, 2020 18:06
Для украинцев. Доят уже какой год, все довольны.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 18:24
если сравнить не со средней ценой в ЕС, а с ближайшими соседями Украины (что справедливо ибо транспортировка будет +- одинаково стоить), то уже не получается в 3,7 раза дороже. А если учесть что в этой цене заложена и ЗП сотрудников газовых компаний (а в Украине она "европейская" только у членов наблюдательных советов), то становится ясно что статья - кал.
Додано: Вів 24 лис, 2020 19:32
Хорошая статья, а то тут привыкли зраду разгонять, что мы за газ больше чем в Европе платим. Ссылки на уровень зарплаты вообще смешные- ну так позвоните в Apple, скажите что у нас зп маленькая, пусть цены в три раза на Iphone снизят. Почему то это никому в голову не приходит, а вот как за газ- так сразу начинается.
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