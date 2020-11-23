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Скільки платять за газ в
Україні і в країнах ЄС

Скільки платять за газ в Україні і в країнах ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:56

не мешайте людям писать правду.... мы платим в сто раз дороже чем они...
yil56
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:03

23 гривні за куб, при медіанній зарплаті в 35000 грн, навіть якщо забрати всякі там податки і врахувати вищі ціни на все то все рівно їм виходить дешевше. З повагою, Кеп.
nighthawk5
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  #<12
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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