Скільки платять за газ в Україні і в країнах ЄС

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 лис, 2020 19:56
не мешайте людям писать правду.... мы платим в сто раз дороже чем они...
Додано: Вів 24 лис, 2020 20:03
23 гривні за куб, при медіанній зарплаті в 35000 грн, навіть якщо забрати всякі там податки і врахувати вищі ціни на все то все рівно їм виходить дешевше. З повагою, Кеп.
Додано: Сер 25 лис, 2020 00:39
а что у нас есть свое производство айфонов (газ собственной добычи)? а как вы объясните что стоимость биг-мака разная на родине айфона, в странах ЕС и у нас? это вы считаете нормальным?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Додано: Сер 25 лис, 2020 01:10
Можно и сейчас отключиться. Отключают задним числом за 1,5-2 тыс. зелёных.
У нас в стране все можно, но за деньги, иногда большие.
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