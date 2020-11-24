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Скільки платять за газ в
Україні і в країнах ЄС

Скільки платять за газ в Україні і в країнах ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:56

не мешайте людям писать правду.... мы платим в сто раз дороже чем они...
yil56
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:03

23 гривні за куб, при медіанній зарплаті в 35000 грн, навіть якщо забрати всякі там податки і врахувати вищі ціни на все то все рівно їм виходить дешевше. З повагою, Кеп.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 00:39

  Олег77 написав:Хорошая статья, а то тут привыкли зраду разгонять, что мы за газ больше чем в Европе платим. Ссылки на уровень зарплаты вообще смешные- ну так позвоните в Apple, скажите что у нас зп маленькая, пусть цены в три раза на Iphone снизят. Почему то это никому в голову не приходит, а вот как за газ- так сразу начинается.

а что у нас есть свое производство айфонов (газ собственной добычи)? а как вы объясните что стоимость биг-мака разная на родине айфона, в странах ЕС и у нас? это вы считаете нормальным?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 01:10

  Raymond написав:Я на .уй от ЦО хочу отключится, 25% дома успели в прошлом перейти на автономку, а сейчас просто не дают отключится, говорят нужно чтобы в доме было больше 50% или весь дом целиком отказывается.


Можно и сейчас отключиться. Отключают задним числом за 1,5-2 тыс. зелёных.

У нас в стране все можно, но за деньги, иногда большие. :)
andrein
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