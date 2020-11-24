Скільки платять за газ в Україні і в країнах ЄС

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 лис, 2020 19:56
не мешайте людям писать правду.... мы платим в сто раз дороже чем они...
Додано: Вів 24 лис, 2020 20:03
23 гривні за куб, при медіанній зарплаті в 35000 грн, навіть якщо забрати всякі там податки і врахувати вищі ціни на все то все рівно їм виходить дешевше. З повагою, Кеп.
Додано: Сер 25 лис, 2020 00:39
а что у нас есть свое производство айфонов (газ собственной добычи)? а как вы объясните что стоимость биг-мака разная на родине айфона, в странах ЕС и у нас? это вы считаете нормальным?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Додано: Сер 25 лис, 2020 01:10
Можно и сейчас отключиться. Отключают задним числом за 1,5-2 тыс. зелёных.
У нас в стране все можно, но за деньги, иногда большие.
Додано: Сер 25 лис, 2020 08:50
Знову у них стаття на висоті, що самому потрібно догадуватися у кого дорожче)
Щоб легко рахувати, наприклад, у Нідерландах цена 10 евро за 100 100 кВт⋅ч, але це приблизно 1 євро за куб газу. Біля 33грн. Отже:
Нідерланди 1 евро = 33грн\куб
Німеччина 0,6 евро = 20грн\куб
Польща 0,42 евро = 14грн\куб
Латвія 0,32 евро = 10,5грн\куб
Україна 0,2 евро = 6,33грн\куб (від постачальника НАФТОГАЗ)
Додано: Сер 25 лис, 2020 09:51
misha_lviv
Україна ( листопад 2020 р. ) вже 8,84 грн./куб. + доставка ( від постачальника НАФТОГАЗ ) .
Для ЗЛЫХ людей мы тоже ВОЛКИ.
Додано: Сер 25 лис, 2020 11:54
Додано: Сер 25 лис, 2020 13:07
В моєму особистому кабінеті ( 104.ua ) у м.Харкові така ціна . А Ви купляєте газ по 6,33 грн./куб. безпосередньо у Нафтогазу ( я постачальника не міняв ) ?
Для ЗЛЫХ людей мы тоже ВОЛКИ.
Додано: Сер 25 лис, 2020 13:33
andrein,
Да не хотят, толи чего то бояться, толи не хотят, говорят никак , даже за взятку задним числом отключить не могут. Самое хуже всего то что в квартире реально никто не проживает, в аварийном состоянии, нужно ремонт делать , так 4эт без лифта, либо продавать вот как есть, а отопление и усбб все равно насчитывают.
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