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Скільки платять за газ в
Україні і в країнах ЄС

Скільки платять за газ в Україні і в країнах ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:19

У них пенсия минималочка 650 евро и МРОТ 500-1560 евриков и ето по 1000 евро в сре днем на почти три десятка стран .
17000 гр зарплата минимальная будет нормально пока.
olegovdey
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