Скільки платять за газ в Україні і в країнах ЄС

У них пенсия минималочка 650 евро и МРОТ 500-1560 евриков и ето по 1000 евро в сре днем на почти три десятка стран .
17000 гр зарплата минимальная будет нормально пока.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 17:19
У них пенсия минималочка 650 евро и МРОТ 500-1560 евриков и ето по 1000 евро в сре днем на почти три десятка стран .
17000 гр зарплата минимальная будет нормально пока.
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