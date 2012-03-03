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Виручка від експорту українського
волоського горіха впала на 19%

Виручка від експорту українського волоського горіха впала на 19%
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:06

Виручка від експорту українського волоського горіха впала на 19%

Виручка від експорту українського волоського горіха впала на 19%

Через пандемію експортери волоського горіху отримали 61 мільйон доларів виручки, що є найнижчим показником за останні три сезони.

Про це повідомляють у своїй аналітиці EastFruit.

Так, доходи від експорту скоротилися на 19% за перші 9 місяців 2020 року та принесли виробникам 60,1 мільйон доларів.

Також на 60% скоротився обсяг експорту в Туреччину, значно менші обсяги поставок були до Білорусі, Греції, Румунії, Лівану, ОАЕ та Грузії.

Натомість експорт до країн Європи значно збільшився: до Нідерландів зріс удвічі, на 90% до Німеччини та на понад 80% - до Австрії. Також поставки збільшились до Угорщини, Італії, Британії та Казахстану.
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