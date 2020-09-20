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Шахраї «клонують» номери
телефонів необачних киян і...

Шахраї «клонують» номери телефонів необачних киян і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:30

Шахраї «клонують» номери телефонів необачних киян і...

Пропонуємо до обговорення:
Журналісти програми «Київ.Тижневик» телеканалу «Київ» поспілкувалися з киянами, які попалися «на гачок» таким шахраям.

Дивися повний текст Шахраї «клонують» номери телефонів необачних киян і набирають на них онлайн-кредитів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:30

Привязывайте препейд к ФИО. Если с компьютером не на "йоб твою мать", то можно и без похода в офис мобильного оператора.
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:55

Далі шахраї отримали доступ до гугл-акаунту Тетяни, всіх персональних даних....В менеджер паролей, что ли? А как туда можно зайти, не зная пин-кода?
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:16

я отстал от жизни и в МФО уже дают кредиты на аккаунты в гугл? как можно взять кредит имея только ФИО и номер телефона? если с карты еще можно перевести деньги не заходя в приват24 (и то нужно хотя-бы знать последние 4 цифры карты), то в остальном - чего-то нам не договаривают.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:46

А можно названих этих 11 МФО для взятия кредита в которых достаточно номера телефона? Заранее спасибо.
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vitaliy_berdinskikh
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