Журналісти програми «Київ.Тижневик» телеканалу «Київ» поспілкувалися з киянами, які попалися «на гачок» таким шахраям.
Дивися повний текст Шахраї «клонують» номери телефонів необачних киян і набирають на них онлайн-кредитів.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 17:30
Шахраї «клонують» номери телефонів необачних киян і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шахраї «клонують» номери телефонів необачних киян і набирають на них онлайн-кредитів.
Додано: Вів 24 лис, 2020 17:30
Привязывайте препейд к ФИО. Если с компьютером не на "йоб твою мать", то можно и без похода в офис мобильного оператора.
Додано: Вів 24 лис, 2020 17:55
Далі шахраї отримали доступ до гугл-акаунту Тетяни, всіх персональних даних....В менеджер паролей, что ли? А как туда можно зайти, не зная пин-кода?
Додано: Вів 24 лис, 2020 18:16
я отстал от жизни и в МФО уже дают кредиты на аккаунты в гугл? как можно взять кредит имея только ФИО и номер телефона? если с карты еще можно перевести деньги не заходя в приват24 (и то нужно хотя-бы знать последние 4 цифры карты), то в остальном - чего-то нам не договаривают.
Додано: Вів 24 лис, 2020 18:46
А можно названих этих 11 МФО для взятия кредита в которых достаточно номера телефона? Заранее спасибо.
Mind the gap.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 19:13
"Далее мошенники получили доступ к гугл-аккаунту Татьяны, всем персональным данным и фотографиям с документами." На гугл-драйве хранились копии паспорта и ИНН? Или еще как-то можно получить доступ к документам через гугл-акк?
Додано: Вів 24 лис, 2020 19:17
Re: Шахраї «клонують» номери телефонів необачних киян і...
Вот бы был сюрприз если вдруг у Татьяны оказался бы айфон или, прости госпади, хуавей. Крах всей отлаженной схемы.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 24 лис, 2020 19:56
ще хотілося б взнати який оператор її обслуговував. В Київстар така процідурка триває до 7 годин а не 10 хвилин і там трохи інша схема. Лайфселл колись робив заміну за півгодини, за водафон не в курсі.
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