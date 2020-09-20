Шахраї «клонують» номери телефонів необачних киян і...

Додано: Вів 24 лис, 2020 21:31

nighthawk5 написав: В Київстар така процідурка триває до 7 годин В Київстар така процідурка триває до 7 годин

Пришёл я однажды в Киевстар и говорю - старая у меня карточка, припейд, только 3G тянет. Можно поменять ? Уже через МИНУТУ, я ушёл из магазина с новенькой симкой с 4G и включенным моим номером на ней. Кстати, поскольку была акция, то заменили совершенно бесплатноЯ еще с собой притащил бумажный конверт-коробочку, в которой покупал старую симку, думал нужно будет её предъявить для замены симки, так её даже смотреть не стали. Менеджер сказал - сейчас вам придёт на телефон СМС, скажите мне её код. После этого нажал пару кнопок в компьютере и сказал - вот вам новая симка, она уже работает. Я спросил - старую нужно сдавать ? Ответил - Нет, она уже деактивирована, оставьте себе на память.Так что, не надо этих сказок о 7-ми часах.