Речь о замене СИМ-карты без посещения отделения Киевстар и когда телефона с оригинальной симкой на руках нет.
А ты пишешь что симка у тебя была
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Додано: Вів 24 лис, 2020 22:44
Re: Шахраї «клонують» номери телефонів необачних киян і...
Речь о замене СИМ-карты без посещения отделения Киевстар и когда телефона с оригинальной симкой на руках нет.
А ты пишешь что симка у тебя была
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