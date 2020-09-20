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Шахраї «клонують» номери
телефонів необачних киян і...

Шахраї «клонують» номери телефонів необачних киян і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:44

Re: Шахраї «клонують» номери телефонів необачних киян і...

  LutsMan написав:Так что, не надо этих сказок о 7-ми часах.

Речь о замене СИМ-карты без посещения отделения Киевстар и когда телефона с оригинальной симкой на руках нет.

А ты пишешь что симка у тебя была
  LutsMan написав:Я еще с собой притащил бумажный конверт-коробочку, в которой покупал старую симку, думал нужно будет её предъявить для замены симки, так её даже смотреть не стали. Менеджер сказал - сейчас вам придёт на телефон СМС, скажите мне её код
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