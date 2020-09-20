Шахраї «клонують» номери телефонів необачних киян і...

Додано: Сер 25 лис, 2020 03:14

nighthawk5 написав: ще хотілося б взнати який оператор її обслуговував. ще хотілося б взнати який оператор її обслуговував.

Да это иногда бывает и не важно, какой оператор. Когда есть прослойка - человек с кривыми руками.У меня вообще история была, когда я себе номер КС на контрактный пакет переводил.В общем, пришел я в салон КС со своим припейд-номером. Быстро все оформили и перевели, выдали новую красивуюсимку. Но, как затем оказалось, сим-карта была бракованная и в 4жэ она не регилась от слова совсем, только 2 и 3 жэ.На следующий день, вечером пошел менять. Поменяли без вопросов. Выдали новую симкарту, сказали в течение часа заработает все. Час прошел, а нихрена. Симка не заработала, даже в сеть не регистрировалась. Звоню оператору- а мне говорят, номер в сети и все нормально работает на вашем ой-фонеСказать, что я офигел - значит ничего не сказать. Номер то финансовый и не айфон у меня.Короче, как оказалось, менеджер-рукожоп, который параллельно менял мне симку и рядом девочке припейд-симку на новую = их препутал. Мне отдал ее, ей мою. Как так можно, я хз. Но, ее симка не активировалась почему то, (возможно та девочка сразу поняла что что номер не ее и заблочила свой), а мой контрактный номер этот долбень активировал.Даже 4 грн за смс-активацию яблоко успело забрать себе.Хорошо еще, что только это.Финал сей басни таков: ̶В̶ ̶т̶р̶е̶т̶и̶й̶ ̶р̶а̶з̶ ̶з̶а̶к̶и̶н̶у̶л̶ ̶о̶н̶ ̶н̶е̶в̶о̶д̶ Пришлось ехать в КС 3 раз,где карту выдали опять новую. Извинений от КС жду по сей деньКомпенсаций, аналогично, 0,0.Бывает и такое.