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Шахраї «клонують» номери
телефонів необачних киян і...

Шахраї «клонують» номери телефонів необачних киян і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:44

Re: Шахраї «клонують» номери телефонів необачних киян і...

  LutsMan написав:Так что, не надо этих сказок о 7-ми часах.

Речь о замене СИМ-карты без посещения отделения Киевстар и когда телефона с оригинальной симкой на руках нет.

А ты пишешь что симка у тебя была
  LutsMan написав:Я еще с собой притащил бумажный конверт-коробочку, в которой покупал старую симку, думал нужно будет её предъявить для замены симки, так её даже смотреть не стали. Менеджер сказал - сейчас вам придёт на телефон СМС, скажите мне её код
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 00:58

У меня украли телефон и как-то разблокировали. Зашли в приложения, которые уже были установлены на мой телефон и взяли микрозаймы (( С моей карты приватбанка перекинули на свою. Я написал заяву. Что посоветуете?
neikongg24
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 03:14

Re: Шахраї «клонують» номери телефонів необачних киян і...

  nighthawk5 написав:ще хотілося б взнати який оператор її обслуговував.


Да это иногда бывает и не важно, какой оператор. Когда есть прослойка - человек с кривыми руками.

У меня вообще история была, когда я себе номер КС на контрактный пакет переводил.

В общем, пришел я в салон КС со своим припейд-номером. Быстро все оформили и перевели на контракт, выдали новую красивую :mrgreen: симку. Но, как затем оказалось, сим-карта была бракованная и в 4жэ она не регилась от слова совсем, только 2 и 3 жэ.
На следующий день, вечером пошел менять. Поменяли без вопросов. Выдали новую симкарту, сказали в течение часа заработает все. Час прошел, а нихрена. Симка не заработала, даже в сеть не регистрировалась. Звоню оператору с другого номера - а мне говорят, номер в сети и все нормально работает на вашем ой-фоне :mrgreen:
Сказать, что я офигел - значит ничего не сказать. Номер то финансовый и не айфон у меня.
Короче, как оказалось, менеджер-рукожоп, который параллельно менял мне симку и рядом девочке припейд-симку на новую = их препутал. Мне отдал ее, ей мою. Как так можно, я хз. Но, ее симка не активировалась почему то, (возможно та девочка сразу поняла что что номер не ее и заблочила свой), а мой контрактный номер этот долбень активировал.
Даже 4 грн за смс-активацию яблоко успело забрать себе.
Хорошо еще, что только это.

Финал сей басни таков: ̶В̶ ̶т̶р̶е̶т̶и̶й̶ ̶р̶а̶з̶ ̶з̶а̶к̶и̶н̶у̶л̶ ̶о̶н̶ ̶н̶е̶в̶о̶д̶ Пришлось ехать в КС 3 раз,где карту выдали опять новую. Извинений от КС жду по сей день 8) Компенсаций, аналогично, 0,0.

Бывает и такое.
Зображення
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 07:38

Re: Шахраї «клонують» номери телефонів необачних киян і...

  Ragnar написав:Далее мошенники получили доступ к гугл-аккаунту Татьяны, всем персональным данным и фотографиям с документами." На гугл-драйве хранились копии паспорта и ИНН?
Вот это как раз, абсолютно реально. Если доки фоткать или скринить смартфоном, то они параллельно улетят на облако, т.е., на ГуглФото. У меня так, и это даже задолбывает - из тилипона поудаляю, а в облаке висит.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 08:05

Любой кредитный договор - двух сторонний. И без подписи одной из сторон кредитом не является. Это проблема всех "онлайн кредитов". Они не законны и не требуют возврата.
tzayka
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:07

  protefiks1959 написав:
  Ragnar написав:Далее мошенники получили доступ к гугл-аккаунту Татьяны, всем персональным данным и фотографиям с документами." На гугл-драйве хранились копии паспорта и ИНН?
Вот это как раз, абсолютно реально. Если доки фоткать или скринить смартфоном, то они параллельно улетят на облако, т.е., на ГуглФото. У меня так, и это даже задолбывает - из тилипона поудаляю, а в облаке висит.


Уберите синхронизации с гуглом и фото с доками будут лежать только на смарте.
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:19

Re: Шахраї «клонують» номери телефонів необачних киян і...

  Alex_TT написав:Уберите синхронизации с гуглом и фото с доками будут лежать только на смарте.
, да, нужно, канешна ( и уже отменил, и очистил корзину облака). Мои паспорт, права и ИНН заехали в облако, как раз позавчера его чистил основательно. А,вот, Татьяна, как и многие, видимо имела фотодоки в гугле
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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  #<12
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