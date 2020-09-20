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Шахраї «клонують» номери
телефонів необачних киян і...

Шахраї «клонують» номери телефонів необачних киян і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 16:54

Давно пора персоналізувати телефонні номери!
vbondaruk23
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 18:59

  vbondaruk23 написав:Давно пора персоналізувати телефонні номери!

Кто хотел тот уже персонализировал. Кто хотел тот не хранит фото паспорта на гугль-драйве.

Остались только те кто хочет узнать где по случайному номеру телефона и фотографии паспорта можно взять кредит. Я вот оооочень хочу, но никто не говорит.

Стартовый пакет стоит каких-то там 100 гривен, за 150 можно купить eSIM не вставая с дивана. 11 МФО упомянутых в статье дадут возможность весь год получать стабильную прибавку доходов. :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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