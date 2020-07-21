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Як погасити борг за
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Як погасити борг за виконавчим провадженням
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:37

Як погасити борг за виконавчим провадженням

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві юстиції України розповіли, як погасити борг за виконавчим провадженням.

Дивися повний текст Як погасити борг за виконавчим провадженням.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:37

А еще можно снести инн и преостановить ип только тсс это секрет
alex7592020
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