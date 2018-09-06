У Франції з 18 листопада телекомунікаційні оператори можуть розпочинати надання послуг із застосуванням новітньої технології мобільного зв’язку і передавання даних п'ятого покоління 5G.
Дивися повний текст У Франції офіційно запустили 5G.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 18:39
У Франції офіційно запустили 5G
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Франції офіційно запустили 5G.
Додано: Вів 24 лис, 2020 18:40
правильно, я против 5G. Изучаю тему влияния на людей, потому что сам восприимчив в радиоволнам. При большой постоянной направленности в мою сторону постоянно болит голова
Додано: Вів 24 лис, 2020 18:43
И шапочка не помогает?
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