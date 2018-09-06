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У Франції офіційно
запустили 5G

У Франції офіційно запустили 5G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:39

У Франції офіційно запустили 5G

Пропонуємо до обговорення:
У Франції з 18 листопада телекомунікаційні оператори можуть розпочинати надання послуг із застосуванням новітньої технології мобільного зв’язку і передавання даних п'ятого покоління 5G.

Дивися повний текст У Франції офіційно запустили 5G.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:40

правильно, я против 5G. Изучаю тему влияния на людей, потому что сам восприимчив в радиоволнам. При большой постоянной направленности в мою сторону постоянно болит голова
alexis_91
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:43

  alexis_91 написав: При большой постоянной направленности в мою сторону постоянно болит голова

И шапочка не помогает?
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:43

  alexis_91 написав:правильно, я против 5G. Изучаю тему влияния на людей, потому что сам восприимчив в радиоволнам. При большой постоянной направленности в мою сторону постоянно болит голова


А как вы определяете большая или маленькая направленность на вас и на вас ли направленность или на Верховную Раду? Как вы боретесь с отражением радиоволн от ионосферы и от окружающих объектов?
Dear_Sir
 
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