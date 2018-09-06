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У Франції офіційно запустили 5G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 лис, 2020 18:39
Пропонуємо до обговорення:
У Франції з 18 листопада телекомунікаційні оператори можуть розпочинати надання послуг із застосуванням новітньої технології мобільного зв’язку і передавання даних п'ятого покоління 5G.
Дивися повний текст У Франції офіційно запустили 5G
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Додано: Вів 24 лис, 2020 18:40
правильно, я против 5G. Изучаю тему влияния на людей, потому что сам восприимчив в радиоволнам. При большой постоянной направленности в мою сторону постоянно болит голова
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alexis_91
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Додано: Вів 24 лис, 2020 18:43
alexis_91 написав:
При большой постоянной направленности в мою сторону постоянно болит голова
И шапочка не помогает?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Вів 24 лис, 2020 22:43
alexis_91 написав:
правильно, я против 5G. Изучаю тему влияния на людей, потому что сам восприимчив в радиоволнам. При большой постоянной направленности в мою сторону постоянно болит голова
А как вы определяете большая или маленькая направленность на вас и на вас ли направленность или на Верховную Раду? Как вы боретесь с отражением радиоволн от ионосферы и от окружающих объектов?
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Dear_Sir
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Додано: Сер 25 лис, 2020 01:41
А зачем 5Г, мне Ютюб посмотреть и 3Г хватает ???
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andrein
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Додано: Сер 25 лис, 2020 14:27
andrein написав:
А зачем 5Г, мне Ютюб посмотреть и 3Г хватает ???
Зачем машины, были же лошади?
Зачем диодные лампы, есть же керосинки?
Зачем вообще интернет вещей? лучше **а в забое лопатой!
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manowar
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Додано: Сер 25 лис, 2020 15:47
manowar написав: andrein написав:
А зачем 5Г, мне Ютюб посмотреть и 3Г хватает ???
Зачем машины, были же лошади?
Зачем диодные лампы, есть же керосинки?
Зачем вообще интернет вещей? лучше **а в забое лопатой!
Зачастую нам навязывают покупку вещей, которые нам совсем не надо.
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andrein
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Додано: Сер 25 лис, 2020 15:56
andrein написав: manowar написав: andrein написав:
А зачем 5Г, мне Ютюб посмотреть и 3Г хватает ???
Зачем машины, были же лошади?
Зачем диодные лампы, есть же керосинки?
Зачем вообще интернет вещей? лучше **а в забое лопатой!
Зачастую нам навязывают покупку вещей, которые нам совсем не надо.
Ну так не покупайте -- отряды имперских штурмовиков-автоматчиков еще не отправили, вроде.
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_hunter
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Додано: Сер 25 лис, 2020 23:06
andrein написав: manowar написав: andrein написав:
А зачем 5Г, мне Ютюб посмотреть и 3Г хватает ???
Зачем машины, были же лошади?
Зачем диодные лампы, есть же керосинки?
Зачем вообще интернет вещей? лучше **а в забое лопатой!
Зачастую нам навязывают покупку вещей, которые нам совсем не надо.
Навязывают - сопротивляйся! Ты ж не глист какой, а муЖЖЖик.
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Dear_Sir
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