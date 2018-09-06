|
|
У Франції офіційно запустили 5G
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 лис, 2020 09:54
andrein написав: _hunter написав: andrein написав:
Зачастую нам навязывают покупку вещей, которые нам совсем не надо.
Ну так не покупайте -- отряды имперских штурмовиков-автоматчиков еще не отправили, вроде.
А куда отправлять штурмовиков-автоматчиков , чтобы мою квартиру от центрального отопления отрезали ?
К реэлтору/нотариусу. И так два раза.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 3104
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 280 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|11
|861
|
Сер 11 лис, 2020 18:43
EKO
|
|7
|2187
|
|
|1
|171
|