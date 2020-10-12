Державний борг за 9 місяців 2020 року збільшився на 347 млрд грн або 17%, – до 2,3 трлн грн.
Дивися повний текст На виплату держборгу пішла кожна восьма гривня бюджету-2020 - Рахункова палата.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 19:18
На виплату держборгу пішла кожна восьма гривня...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На виплату держборгу пішла кожна восьма гривня бюджету-2020 - Рахункова палата.
Додано: Вів 24 лис, 2020 19:18
Весь 2019й нам втирали, что путём ОВГЗ долг превращается в основном в гривневый и поэтому, хоть и проценты по нему выше, зато не страшна девальвация. И это великое достижение Зе-команды, в отличие от папередникив, которые набирали в валюте. А теперь получили, что при валюте, упавшей на примерно 17% (28 / 24 = 1.67), долг на те же 17% и вырос, как если бы был целиком в валюте. Прямо арифметические чудеса.
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